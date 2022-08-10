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Son dakika haberi | Erciş'te ot yangını

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Son dakika haberi | Erciş'te ot yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Erciş ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ot yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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