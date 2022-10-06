Son dakika haberi! Engelli sandalyesi ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekerlekli sandalye ile asansörden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi imkanları ile evinin dışına yaptırdığı asansöre binen 90 yaşındaki Ali Andiç, dengesini kaybedip düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan talihsiz adam için komşuları 112 Acil hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adama ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Andiç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK