Son dakika haberi: Emekli müdür evde ölü bulundu

DÜZCE (İHA) - Emekli müdür evde ölü bulundu

DÜZCE - Düzce'de yıllardır ilkokul müdürlüğü yapan bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıbba kaldırılırken yakınları fenalık geçirdi.

Olay Düzce Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 204. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre yıllardır Düzce'de öğretmenlik ve ilkokul müdürlüğü yapan 76 yaşındaki Arslan T. lavaboya gidip uzun süre çıkmayınca eşi komşularından yardım istedi. Yüz üstü düşen şahsı gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Arslan T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde ki incelemelerinin ardından emekli eğitimci otopsisi yapılmak üzere adli tıbba kaldırıldı.

Öte yandan şahsın yakınları ise bina önünde fenalık geçirdi.