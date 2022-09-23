Son dakika haberi... Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Samsun'da elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. adlı kadına ait elektrikli bisiklet kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı. Olay polis haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen yabancı uyruklu S.S.A.A.R.(32) ve A.S.A.A.A.'yı (18) yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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