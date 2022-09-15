Son dakika haberi... Elektrik prizinden çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin mutfak kısmında elektrik prizinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin mutfak kısmında elektrik prizinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında bulunan B.Ü'ye ait evin mutfak kısmındaki elektrik prizinden yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde çift taraflı park yapan araçlardan dolayı yangına ulaşmada güçlük yaşadı. Zor da olsa bölgeye ulaşan ekipler eve girerek yangına müdahale edip söndürdü. Evin mutfak kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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