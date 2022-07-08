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Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Sabah erken saatlerde Tavşanlı ilçesi Köprücek köyünde bir kuşun elektrik direğine çarpması sonucunda kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Yangın arazideki otları da tutuşturdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı İtfaiye Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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