Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Genç (35) adlı kişi evinde elektrik akımına kapıldı.
Bağırma seslerini duyan komşular eve geldiklerinde Genç'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları kontrolde Kurtuluş Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa