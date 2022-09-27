Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Genç (35) adlı kişi evinde elektrik akımına kapıldı. Bağırma seslerini duyan komşular eve geldiklerinde Genç'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları kontrolde Kurtuluş Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hürriyet Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.