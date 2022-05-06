Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KC 7651 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur ve dolu yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karakoçan, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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