Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hicret Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 819 plakalı otomobil ile 23 ER 215 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Hicret, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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