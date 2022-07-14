Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Gezin ilçesinde ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı.

Elazığ'ın Gezin ilçesinde ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi girdiği ters yönde karşıdan gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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