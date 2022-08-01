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Son dakika haberi! Elazığ'da kafasından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Elazığ'da kafasından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Elazığ'da 5 gün önce meydana gelen silahlı kavgada kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Elazığ'da 5 gün önce meydana gelen silahlı kavgada kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 5 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y. belinden çıkardığı silahla Abdulhadi Bilkent'i kafasından bir kişiyi bacağından yaralarken mermilerin isabet alması sonucunda da bir vatandaş yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan Abdulhadi Bilkent ise 5 günlük mücadelenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan şüpheli A.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından olayın hemen ardından yakalanarak cezaevine gönderilmişti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat Üniversitesi Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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