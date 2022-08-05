Son dakika haberi: Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'ın iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Elazığ'ın iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EF 976 plakalı ile 23 EP 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title