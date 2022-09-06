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Son dakika haberi! Elazığ'da baca yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Elazığ'da baca yangını

Son dakika haberler: Elazığ'da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili iş yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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