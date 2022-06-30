Son dakika haberi! Eğlence mekanındaki cinayetin sanıklarından 2'si tahliye edildi

Eğlence mekanındaki cinayetin sanıklarından 2'si tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüştü. Tutuklu bulunan 3 sanıktan 2'si yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 3 Ağustos 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına giden bir grup ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferit F.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybederken, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferit F.B. ve Yusuf C. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Ferit F.B. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklandı.

2 sanık tahliye edildi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Ş., Muharrem Ş. ve Bahadır Y. katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Muharrem Ş. ve Bahadır Y.'nin yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine, Zekeriya Ş.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.