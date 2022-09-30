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Son dakika haberi: Edremit'te samanlık yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Edremit'te samanlık yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın merkez Edremit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye gere yangın, ilçenin Kurubaş Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Sulhettin Kasap'a ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İş makinesinin de desteği ile müdahale edilen yandın ev ve eklentilerine sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 30 ton saman yanarken, samanlık kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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