Son dakika haberi! Edremit'te karayolunu duman altında bırakan araç yangını - Haberler

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Son dakika haberi! Edremit'te karayolunu duman altında bırakan araç yangını

Son dakika haberi! Edremit'te karayolunu duman altında bırakan araç yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan araç yangını, karayolunu duman altında bıraktı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan araç yangını, karayolunu duman altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın D-550 İzmir- Çanakkale karayolu Edremit Güre Mahallesi ışıklarda meydana geldi. Yaz nedeniyle trafiğin yoğun aktığı bölgede meydana gelen araç yangından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Görüşün düştüğü, ateş çıkmayan aracın için için yanarak dumanların gökyüzüne yükselmesi dikkat çekti. Yangın, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Trafik ekipleri, yangını, itfaiyenin büyük bir mücadele ile söndürmesinden sonra aracın kaldırılarak ulaşıma açması ile karayolunda ulaşım normale döndü. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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