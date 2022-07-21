Son dakika 3. sayfa: Edremit Körfezinde tekne kazasında kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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