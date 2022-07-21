Son dakika 3. sayfa: Edremit Körfezinde tekne kazasında kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Edremit Körfezinde tekne kazasında kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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