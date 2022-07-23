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Son dakika haberi... Edirne'de evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Edirne'de evde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki bir kadın ölü bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki bir kadın ölü bulundu.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi Bademlik Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan kalp ve şeker rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ayşe Dedeoğlu (74) Komşuları tarafından haber alınamayan ve kapısını defalarca çalmalarına rağmen kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları 112 ihbar hattını araması sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından polis eşliğinde eve giren ekipler Ayşe Dedeoğlu'nu yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip doktoru yaptığı incelemede Dedeoğlu'nun kafasını ayakkabılığa vurarak beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Maktulün cenazesi Adli tabibin incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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