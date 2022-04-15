Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı

Son dakika haber... Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, Kaplan'ın annesi ve taraflar hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Arduçoğlu ise covid-19 testi pozitif olduğu için tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 18 yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.

18 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaayı açıklarken, mağdurun alkollü olduğunu ve kendisini savunamayacak durumda olduğunu da belirtti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eda Nur Kaplan, İntihar, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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