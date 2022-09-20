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Son dakika haberi! Ectasy hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Ectasy hap ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın yapılan üst, ikamet, işyeri ve oto aramalarında; 395 adet Ectasy hap ele geçirilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın yapılan üst, ikamet, işyeri ve oto aramalarında; 395 adet Ectasy hap ele geçirilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 3 şahsın üzerinde, ikametinde, işyerinde ve otolarında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 395 adet Ectasy hap ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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