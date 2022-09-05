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Son dakika haberleri! Düğünde şarkı kavgası çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Düğünde şarkı kavgası çıktı Konya'da düğünde "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?

Düğünde şarkı kavgası çıktı

Konya'da düğünde "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" tartışması olaylı bitti

KONYA - Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düğün merasimi ise sonlandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

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