Son dakika haberi! Düğünde "saça dokunma" kavgasında engelli kız darp edildi, bir kişi vuruldu

Düğünde "saça dokunma" kavgasında engelli kız darp edildi, bir kişi vuruldu

Adana'da akrabasının düğününe giden bir ailenin down sendromlu kızının bir genç kızın saçına dokunması sonucu çıkan kavgada engelli kız darp edilince babası da kavgaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla vurdu

Olaydan sonra baba tutuklanırken engelli kızı darp eden 4 kişi serbest bırakıldı

ADANA Adana'da akrabasının düğününe giden bir ailenin down sendromlu kızının bir genç kızın saçına dokunması sonucu çıkan kavgada engelli kız darp edilince babası da olaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, Aysel Topal down sendromlu kızı Seher Topal ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti. Burada Seher Topal yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli bir genç kızın saçına dokundu. Bu duruma sinirlenen genç kız tartışma çıkardı. Tartışmanın sonunda engelli kıza da vurdu. Anne Topal ve kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.'nin erkek akrabaları olan Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y.'de katıldı. Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darp edildi. Topal'ın büyük kızı S.T. babası Tunahan Topal'ı aradı. Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba tabancasıyla yere doğru ateş etti. Seken kurşunun birinin isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı. Baba ise gözaltına alınıp tutuklandı. Bu arada darp edilen engelli kız ve diğer aile fertleri de rapor aldı. Ancak karşı taraf polis merkezinden serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren anne Aysel Topal (33), "Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darp ettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darp edince kocamda düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yeri sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlar bir şey olmadı kocam hapse girdi" diye konuştu.