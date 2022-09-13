Son dakika haberi! Düğün sonrası işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye çıkartıldı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkartıldı.

Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye çıkartıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 35 yaşındaki E.Ç. isimli kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan D.Ö. ve T.Ç. isimli şahıs ile ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye çıkartıldı.

Adliye yakınlarına gelen E.Ç.'nin yakınlarının, şüpheliler adliyeye çıkartılırken arkalarından bağırdıkları gözlendi.

Olay, dün Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. E.A., R.T. ve E.Ç.'nin olay yerinden uzaklaştıktan sonra tekrar olay yerine gelmeleri üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada; E.Ç. göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AFYONKARAHİSAR