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Son dakika haberi... Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Son dakika haberine göre Eskişehir'de düğün konvoyundayken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düğün konvoyundayken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçdi. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı belirlenen H.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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