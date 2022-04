Son dakika haberi... Down sendromlu kayıp çocuk, jandarmanın çalışmaları ile bulundu

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - Down sendromlu kayıp çocuk, jandarmanın çalışmaları ile bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde ikamet eden ve kayıp ilanı verilen 6 yaşındaki down sendromlu Ruken Özbek, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu evinin 9 kilometre uzağında dağlık alanda bulundu.

Elazığ Kalkankaya köyünde ikamet eden down sendromlu çocuk sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisinin gelmesi üzerine jandarma ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca down sendromlu çocuğun bulunabilmesi amacıyla çok sayıda ekip gönderilirken, iz takip köpeği ve dron ile de arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan 5 saatlik arama sonucunda saat 16.00 sıralarında down sendromlu çocuk evine 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yürümekten yorgun düşen çocuğu jandarma ekipleri kucaklarında taşırken sağlık kontrolümün yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile, çocuklarını bulmak için canla başla çalışan Jandarma yaşındaki ekiplerine teşekkür etti.