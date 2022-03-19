Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plastik saksılar içerisine dikili 23 Hint keneviri, bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karakese Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis Karakese mahallesinde bulunan Ö.G.'nin ikametinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve yapılan baskında 7.3 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 23 Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 bin 750 lira ele geçirildi.

Ö.G. gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hint Keneviri, Dörtyol, Bonzai, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title