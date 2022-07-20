Son dakika haberi: Dolmuştan inen kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Bir son dakika haberine göre Karabük'te dolmuştan inen bir kadının büfenin önüne gelerek kova, su hortumu ve demir çubuğu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Karabük'te dolmuştan inen bir kadının büfenin önüne gelerek kova, su hortumu ve demir çubuğu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Dolmuştan inen bir kadın kapalı durumda bulunan büfenin önüne geldi. Burada çevreye bakındıktan sonra içerisinde su hortumu bulunan kova ile kepenk çekme çubuğunu alan kadın olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Büfe sahibi güvenlik kameralarını izlediğinde malzemelerinin çalındığını fark ederken durumu polise bildirdi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Dolmuştan inen kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.