Terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 40 kilogram toz esrar, 34 kilogram kubar esrar, 4 bin 865 metre su hortumu ve 2 su motoru ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. (Rıdvan Kılıç /İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Jandarma Kenevir 3. Sayfa Güncel Haberler

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