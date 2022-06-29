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Son dakika haberi! Dikili'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Dikili'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberi: İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çandarlı'dan Dikili istikametine giden Uzay Kabayel (28) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 07 HRD 50 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uzay Kabayel, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan B. ise ağır yaralandı. Yaralı Mertcan B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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