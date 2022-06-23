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Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Bolu'da, otladığı sırada dereye düşen Saanen Keçisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da, otladığı sırada dereye düşen Saanen Keçisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yenimahallle mahallesi 2000 sokakta meydana geldi. Soner Erdem isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada keçilerinden birisinin Büyüksu Deresi'ne düştüğünü fark etti. Keçinin kendi imkanlarıyla dışarı çıkamaması üzerine Erdem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dereye inerek keçiyi yakaladı.

İtfaiye erinin boynuzlarından tutarak çıkardığı keçi sahibine teslim edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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