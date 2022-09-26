Son dakika haberi | Denizlili gazeteci Kemal Sağlam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Denizli'de basın camiasının duayen isimlerinden olan 84 yaşındaki Kemal Sağlam, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli'de basın camiasının duayen isimlerinden olan 84 yaşındaki Kemal Sağlam, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Hizmet Gazetesi'nin "Şu Bizim Denizli" köşe yazarlığı ile bilinen meşhur gazeteci Kemal Sağlam, uzun süredir rahatsızlığından dolayı yaklaşık bir aydır Denizli Devlet Hastanesi nöroloji servisinde tedavi altında bulunuyordu. 84 yaşındaki Sağlam, bu sabah çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Hayata gözlerini kapatan Sağlam'ın cenazesi yarın Asri Mezarlık Camisinde kılınacak öğle namazının ardından saat 14.00'de Asri Mezarlıkta toprağa verilecek. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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