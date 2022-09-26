Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 173 trafik kazası meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 173 trafik kazası meydana geldi

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 93'ü maddi hasarlı, 78'i yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 173 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 93'ü maddi hasarlı, 78'i yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 173 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 19 - 25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 22 bin 287 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 597'si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 173 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 78'i yaralanmalı, 93'ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title