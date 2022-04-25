Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 68'i maddi hasarlı, 60'ı yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 129 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 18 ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 20 bin 661 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 5 bin 576'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 129 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 60'ı yaralanmalı ve 68'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 70 okul servisi denetlenirken, 6 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa