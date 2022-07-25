Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 127 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73'ü maddi hasarlı,53'ü yaralanmalı ve 1 tanesi ölümlü olmak üzere toplam 127 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 18 ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 23 bin 177 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 404'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 127 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 73'ü yaralanmalı, 53'ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa