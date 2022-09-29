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Son dakika haberi | Denize düşen bir askerin durumu ciddiyetini koruyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Denize düşen bir askerin durumu ciddiyetini koruyor

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'nda meydana gelen kazanın ardından bir askerin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer askerlerin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'nda meydana gelen kazanın ardından bir askerin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer askerlerin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olay, saat dün 11.15 sıralarında Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemide çalışma yapan sözleşmeli erlerin bazıları denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan askerlerden Enes Bıyık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bir kardeşimiz şehit oldu. Bir askerimiz yoğun bakımda. Diğerlerinin sağlık sıkıntıları yok. Ayakta tedavi edildiler. Kazada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Durumu ağır olan askerin, Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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