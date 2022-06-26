Son dakika haberi... Denizden dönen iki kızkardeş motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kızkardeş yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kızkardeş yaralandı. Kaza, Sorgun Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Büşra Dağ'ın kullandığı 07 AAG 239 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Büşra Dağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Aleyna Dağ, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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