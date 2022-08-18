Son dakika haberi: Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan, deniz polisi tarafından bulunup hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan, deniz polisi tarafından bulunup hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü karşısındaki sahilde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Fidrat Sadak (16) serinlemek için kayalıklardan denize atladı. Afgan çocuk Karadeniz'in azgın dalgaları arasında akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler kısa sürede Fidrat Sadak'ı bularak sudan çıkardı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Fidrat Sadak, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karadeniz Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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