Son dakika haberi... Deniz ortasında korkutan hortum kamerada Son dakika haberleri: Deniz ortasında korkutan hortum kamerada Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Deniz ortasında korkutan hortum kamerada KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı. Kandıra Cebeci Sahili'nde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı. Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa Kocaeli Kandıra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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