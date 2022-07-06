Son dakika gündem: Demir Yumruk Operasyonu'nda tutuklama Bir son dakika haberine göre Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik yapılan Demir Yumruk Operasyonu çerçevesinde, aralarında çete liderlerinden H.E.'nin de bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik yapılan Demir Yumruk Operasyonu çerçevesinde, aralarında çete liderlerinden H.E.'nin de bulunduğu 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firmaların düzenledikleri 105 milyar TL'lik sahte fatura ile kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen çetenin liderlerinden H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede H.E.'nin kardeşi S.E. de tutuklanırken, H.E.'nin oğlu B.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (Yusuf Ziya Agaşe/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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