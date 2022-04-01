Son dakika haberi: Dekoratif kağıt baskı fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dekoratif kağıt baskı yapan bir fabrikada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Schattdecor Dekoratif Kağıt Baskı isimli bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın güneş enerjisi bulunan bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, işçilerin söndürdüğü yangında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa