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Son dakika haberi | Defterdarlık binası önünde kavga

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Defterdarlık binası önünde kavga

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman Defterdarlık binası önünde tekme ve yumrukla bir birine saldıran iki gruba, vatandaşlar ile güvenlik görevlileri müdahale etti.

Adıyaman Defterdarlık binası önünde tekme ve yumrukla bir birine saldıran iki gruba, vatandaşlar ile güvenlik görevlileri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan Adıyaman Defterdarlığı giriş kapısında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma biranda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslara güvenlik görevlileriyle vatandaşlar müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar ayrılarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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