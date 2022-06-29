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Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, çatışma bölgeleri ile bağlantılı DEAŞ terör örgütü üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde operasyon düzenlemişti. Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen ve 'Şehit Polis Memuru Cemalettin Topçu'nun adının verildiği operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Erzincan Adliyesine sevk edildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan İstanbul Trabzon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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