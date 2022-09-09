Son dakika haberi: DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle...
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Son dakika gündem haberine göre DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - 3. Sayfa