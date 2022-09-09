Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle... - Haberler

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