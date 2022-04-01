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Son dakika haberi! Dağyenice'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Dağyenice'de orman yangını Bursa Dağyenice'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyor.

BURSA (İHA) - Dağyenice'de orman yangını

BURSA - Bursa Dağyenice'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidan dikim alanını yakınlarından orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mevsim geçişi nedeniyle havaların sıcak olması ile kuruyan anızların yangının hızlanmasında etkili rol oynadığı düşünülüyor. Yangın bölgesi dron ile havadan da görüntülendi.

Son dakika haberi! Dağyenice'de orman yangını

Son dakika haberi! Dağyenice'de orman yangını

Son dakika haberi! Dağyenice'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tuğrul - 3. Sayfa

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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