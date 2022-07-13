Son dakika haber... D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber... 100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı Düzce D-100 Karayolu'nda 2 minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu'nda 2 minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 54 AEZ 253 plakalı Ford marka minibüs, önce R.B. yönetimindeki 81 AAC 101 plakalı minibüse, ardından da G.A. hakimiyetindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın sürücüleri ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle minibüste yolcu olarak bulunan genç şoka girdi. Genç kız, yolcular ve polis memuru tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan, kaza dolayısıyla D-100 Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa

D-100 Karayolu Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title