Son dakika haber... D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı

D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu'nda 2 minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 54 AEZ 253 plakalı Ford marka minibüs, önce R.B. yönetimindeki 81 AAC 101 plakalı minibüse, ardından da G.A. hakimiyetindeki 81 ABG 636 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın sürücüleri ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle minibüste yolcu olarak bulunan genç şoka girdi. Genç kız, yolcular ve polis memuru tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan, kaza dolayısıyla D-100 Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.