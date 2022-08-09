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Son dakika haberi... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

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Son dakika haberi... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların yapılan üst araması ile ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 50 adet ekstazi hap, 108 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza ile 1 kilo 188 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 1 kişi yapılan işlemlerin ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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