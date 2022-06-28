Son dakika haberi: Çorum'daki kazada hayatını kaybeden vergi memuru toprağa verildi Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vergi Dairesi personeli Hüseyin Köroğlu, İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vergi Dairesi personeli Hüseyin Köroğlu, İskilip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde yağışlı hava nedeniyle otomobilinin dereye uçması sonucu hayatını kaybeden Sungurlu Vergi Dairesi personeli Hüseyin Köroğlu için memleketi İskilip'te cenaze töreni düzenlendi. Çarşıbaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köroğlu'nun cenazesi ilçeye bağlı Yanoğlan köyünde defnedildi. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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