Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, cumartesi gecesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak'ta seyreden B.D.'nin kullandığı 05 LL 424 plakalı otomobil ile Ş.K. yönetimindeki 34 ZMY 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumartesi, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title