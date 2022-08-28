Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü Karabük'te çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü KARABÜK - Karabük'te çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, Öğlebeli Mahallesindeki su deposunun alt tarafında bulunan çöplükte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede çöpler kepçe yardımıyla gömüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Karabük İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.