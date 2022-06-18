Son dakika haberi... Çocuklarını sınava yetiştirmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Çocuklarını sınava yetiştirmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Çocuklarını sınava yetiştirmek isterken kaza yaptılar: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması neticesinde 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması neticesinde 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Sınava girecek 3 öğrenci, polis ekiplerince önce hastaneye daha sonra ise okullarına yetiştirildi.

Kaza, Hendek ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ve H.E., sabah saatlerinde çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıktı. İki otomobil, cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler H.A. ve H.E. ile otomobil içerisinde bulunan A.A., E.E. ve A.A. isimli 3 öğrenci ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplamda 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kazada yaralanan 3 öğrencinin sınava yetiştirilebilmesi için büyük bir çaba sarf etti. Hızlı bir şekilde hastaneye sevkini sağlayan ekipler, daha sonrasında öğrencileri farklı okullarda girecekleri sınav salonlarına yetiştirdi. Öğrenciler ve aileleri polis ekiplerine teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Hendek 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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